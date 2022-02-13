شكرا لقرائتكم خبر عن يشرد ذهني كثيرا في الصلاة.. هل أعيدها احتياطا؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

الإنسان لا تفارقه الأفكار والخواطر، وربما يحدث لها الكثير منها في الصلاة ، فهل يجب عليه الإعادة احتياطا.

ففي سؤال وجه للشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا يقول :” ما نصيحتكم لي حيث إنني كثيرًا ما أشرد بذهني في الصلاة؟ وهل يجوز لي أن أُعيد الصلاة احتياطًا إذا كَثُر الشرود والسرحان فيها؟”.

وأجاب الشيخ الخضير قائلا :” يا أخي المسلم عليك أن تستحضر مَن وقفتَ بين يديه، وأنك واقف بين يدي الله -عز وجل-، وأنك قلتَ: (الله أكبر)، فماذا وراء بعد هذا التكبير للكبير المتعال والمثول بين يديه؟ فبم تفكِّر وبم تنشغل؟”.

وأضاف الشيخ الخضير :” أن ذلك وإن كان موجودا في كثير من المسلمين وحتى في خواصهم، فقد ابتلي الناس بهذا الشرود وبهذا التفكير، لأن مناحي الحياة توسَّعتْ وتعدَّدتْ ومطالبها تراكمتْ فحصل من ذلك هذا الشرود”.

وتابع قائلا :” لكن لتعلم أنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلتَ، فعليك أن تهتم بصلاتك وتُحضر قلبك، وتَمثل بين يدي خالقك بقلبك وقالبك”.

وعن إعادة الصلاة أوضح أنه إذا أتيتَ بشروطها وأركانها وواجباتها فليس لك أن تعيد، لأن إعادة الصلاة الصحيحة المجزئة بدون مبطِل بدعة، فعليك أن تُحضر قلبك ولا تفكِّر إلا بما أنت بصدده”.

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