شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد لن تراه كثيرًا خارج المملكة.. السحاب يحتضن جبال الداير في مشهد بديع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت قناة “الإخبارية” فيديو لمشهد رائع وبديع، يوثق لحظة احتضان السحاب لجبال الداير شرق جازان، في منظر يسر الناظرين. وتمتاز محافظة الداير الذي بها أكبر تجمع للحصون الحجرية في العالم بجوها البارد والأمطار المتواصلة هذه الأيام رغم فصل الصيف وتشتهر بزراعة البن العربي الأصيل وبها أعلى 7 قمم جبلية في منطقة جازان.

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