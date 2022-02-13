شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الوقت المناسب لإجراء فحص كورونا بعد مخالطة المصاب؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الصحة، الوقت المحدد لإجراء فحص كورونا في حالة مخالطة المصابين بالعدوى. جاء ذلك في رد على سؤال مغردة قالت فيه: “لو خالطت أحد وطلع مصاب متى أسوف الفحص الآن أم انتظر ٥ أيام؟ وأجابت الصحة عبر حسابها الرسمي “الصحة 937″، بقولها : “حسب التوصيات الحالية عند مخالطة حالة مؤكدة وعدم ظهور أعراض لمخالط مكتمل التحصين لا يلزم الحجر المنزلي ولا إجراء فحص”. وأضافت الصحة، أنه يمكن مباشرة عمل الفحص بالإجراءات الاحترازية إلا في حال ظهور أعراض خلال ١٠ أيام من تاريخ آخر مخالطة للشخص المصاب فإنه يلزم العزل وإجراء فحص”.

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