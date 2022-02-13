شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من «التعليم» بتأجيل اختبارات «PISA» للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم قرارا مفاجئا، تبأجيل اختبارات برنامج التقييم الدولي للطلاب والمعروف باختبار “PISA”، الذي كان مقررًا هذا الأسبوع.

وكشفت الوزارة من خلال إدارات التقويم والقبول في إدارات التعليم بكافة مدارس البنين والبنات، عن سبب التأجيل وذلك نتيجة تعارضه خلال هذا الأسبوع مع الاختبارات الفترية للطلاب والطالبات.

وقالت الوزارة إن تأجيل اختبار “PISA”، نظرا لتعارضها من الاختبارات الفترية، على أن تستكمل في الأسبوع القادم وفق الخطة الموضوعه لها مسبقا.

وأوضحت “التعليم” في الوقت ذاته أن الإلغاء جاء بسبب الرغبة في تركيز الطلاب والطالبات على اختباراتهم الفترية.

الجدير بالذكر أن “PISA” مصطلح لبرنامج عالمي تشرف عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، يهتم بتقييم وقياس قدرات الطلاب من فئة 15 عاما، ويركز على ثلاثة مجالات، هي: القراءة، والعلوم، والرياضيات، ويقام كل ثلاث سنوات.