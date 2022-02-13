شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير: عصائر الخضروات أفضل للتخلص من الوزن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

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قال خبير التغذية الألماني هنري سيبلايفس إن عصائر الخضروات أفضل من عصائر الفواكه للتخلص من الوزن، لارتفاع السعرات الحرارية في عصائر الفواكه بسبب السكر فيها مثل التفاح والبرتقال والعنب.



وأوصى سيبلايفس بعصير الكرفس، لأنه قليل السعرات الحرارية ويساعد على الشعور بالشبع مدة أطول وينشط الهضم ويساعد على إنقاص الوزن.

وأضاف خبير أن عصير الزنجبيل يساعد على حرق الدهون، مثل عصير الشمندر الأحمر أيضاً.