مفاجأة.. ثغرة في «زوم» تشغّل الميكروفون بعد الاجتماع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تهدّد ثغرة خطيرة في تطبيق «زوم» الملايين من مستخدمي المنصة على أجهزة «أبل».



وأوضح خبراء أن الثغرة التقنية المكتشفة حديثاً تتسبب في تشغيل الميكروفون بعد انتهاء الاجتماع، ما قد يشكّل خرقاً لخصوصية المستخدمين.

وأكدت شركة «زووم» أن العديد من المستخدمين لاحظوا أن ضوء مؤشر التسجيل البرتقالي في مركز التحكم يظهر عند عدم استخدام، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري نقلاً عن موقع "theverge" التقني.

وقال المتحدث الرسمي للشركة إن الثغرة الأمنية ما هي إلا خطأ برمجي يتعلق بإصدار زوم الخاص بالأجهزة التي تعمل بنظام «ماك أو إس».

وأضاف أن تحديث «زوم»، الذي تم إصداره في أواخر يناير، سيؤدي إلى حل هذه المشكلة.

كانت «زوم» قد سعت في البداية إلى إصلاح الخطأ التقني بتحديث سابق في ديسمبر، إلا أن هذا الحل لم يعمل بشكل جيد لجميع المستخدمين.