شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث “الصحة” محذرًا: الجائحة لم تنتهِ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الجائحة لم تنتهِ، مشيرًا إلى هناك دول استطاعت بالجهود التي بذلتها والإجراءات التي قامت بها بأن تتجاوز هذه المرحلة بنجاح.

وأوضح العبدالعالي، أن هناك لجان تُتابع وتُراجع كافة الإجراءات الاحترازية في المملكة لمواجهة كورونا بشكل دائم.

وأضاف أن فترة الأعراض بعد الإصابة بمتحور أوميكرون أقصر مقارنة بغيره من متحورات كورونا السابقة، ومتوسط أيام الحضانة للمتحور 3 أيام، كما أن فترة الأعراض وإمكانية نقل العدوى للآخرين 5 – 7 أيام.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 3482 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة، ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 1014 حالة.

وأوصت بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل: ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنعها، خاصة أن الجائحة ما زالت قائمة.

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