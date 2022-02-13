شكرا لقرائتكم خبر عن “التحالف”: 21 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة.. وتدمير 12 آلية عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف، اليوم، تنفيذ (21) عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضحت أن عمليات الاستهداف أسفرت عن تدمير (12) آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا. وكانت قوات التحالف، قد أعلنت أمس، عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكدة أن محاولات المليشيا استهداف المدنيين تتطلب استجابة ردع لضبط سلوكها العدائي.

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