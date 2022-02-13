تطبيق واتساب يضيف ميزة تقنية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أضاف تطبيق «واتساب» ميزة تقنية جديدة ترتبط بالعناصر المرئية وواجهة المكالمات الصوتية والإشعارات.



الميزة، التي أُطلق عليها «مجتمع واتساب»، سوف يتم طرحها قريباً ضمن مزايا جديدة يعمل «واتساب» على إضافتها لتحسين تجربة المستخدمة، حسبما أفاد موقع «بوابة الأهرام» نقلاً عن «WABetainfo».

ويُعَدُّ «مجتمع واتساب» مكاناً خاصاً يتمتع فيه مديرو المجموعة بمزيد من التحكم في المجموعات، حيث يتعين على المستخدم وضع المجتمع محادثةً جماعيةً، ويمكن للمسؤولين الارتباط بمجموعات أخرى داخل المجتمع.

وكانت هناك إشارات إلى إمكانية ربط المجموعات بمجتمع ما في الماضي، وستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بتجميع المجموعات معاً وربطها بالمجتمع.

وسيكون من الممكن الوصول إلى الجميع في وقت واحد عن طريق إرسال رسائل إلى جميع المشاركين من تلك المجموعات المرتبطة بالمجتمع.

وتم الإبلاغ عن أن تطبيق المراسلة الفورية كان يعمل على واجهة صوتية جديدة لمختبري الإصدارات التجريبية.

ومن بين الميزات المدهشة التي أثارت فضول المستخدمين: ترقيات مثل ردود الفعل مثلiMessage ، وخلفيات المكالمات الصوتية، والسمات الداكنة للنوافذ.