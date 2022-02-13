عليك الامتناع عن تناول كاتشاب الطماطم (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وفقًا للخبراء، فإن كاتشب الطماطم الذي يتم شراؤه من المتجر مليء بالعديد من المواد الكيميائية والمواد الحافظة، والتي تعتبر ضارة بطرق مختلفة، إضافة إلى العديد من المكونات الأخرى التي تؤثر سلباً على الصحة.



فيما يلي مجموعة من الأسباب التي قد تدفعنا للإقلاع عن تناول الكاتشاب، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

ارتجاع الحمض

من المعروف أن الطماطم غنية بحمض الستريك وحمض الماليك. عندما تستهلك الكثير منه، يمكن أن يسبب حرقة في المعدة أو ارتجاع الحمض. لذلك يُنصح الذين يعانون من مشاكل في المعدة بعدم تناول الطماطم أو الكاتشب.

السمنة

كاتشب الطماطم يحتوي على الكثير من السكر والمواد الحافظة، والتي يمكن أن تزيد من الدهون في الجسم والتي بدورها تزيد من السمنة. ستندهش من معرفة أن تناول الكثير من صلصة الطماطم يمكن أن يقلل أيضًا من الأنسولين في الجسم.

الحساسية

إذا كنت تتناول كاتشب الطماطم بانتظام، فيمكن أن تصاب بالحساسية في الجسم لاحتوائه على الهيستامين. كما يمكن أن يسبب القيء والإسهال لدى الشخص حسب الاستهلاك.

مشاكل مشتركة

من المعروف أن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من المواد الحافظة تسبب التهابًا في الجسم يمكن أن يسبب مشاكل في مفاصلك.

حصى الكلى

يزيد استهلاك الأطعمة عالية الصوديوم والأطعمة المصنعة من كمية الكالسيوم في الجسم، مما قد يزيد من فرص الإصابة بحصوات الكلى.