شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المستدامة بالجامعة العربية: تجربة مصر رائدة ونسعى لإطلاق تقارير عن التمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، وزير مفوض ندى العجيزى إن الاسبوع العربي للتنمية المستدامة يحظى بأهمية كبيرة منذ انطلاقه في عام 2016، حيث يعد ملتقى هام للحوار بين الشركاء بالإضافة إلى مشاركة الشباب ومنظمات المجتمع المدني من كافة الدول العربية إلى جانب الوفود الرسمية.

واضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" على هامش فعاليات الاسبوع الذى انطلق اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الجائحة كانت سببا في توقف هذا الملتقى لعامين متتاليين إلا ان التحسن الملحوظ في الأوضاع الصحية دفعت إدارة الجامعة العربية، وعلى رأسها الأمين العام أحمد أبو الغيط، الى عقده هذا العام.

واشارت الى ان الجلسات سوف تشهد اطلاق العديد من المبادرات، أهمها المبادرة العربية للاستدامة، وتهدف لتطبيق معايير التنمية المستدامة على القطاعين العام والخاص، كما تهدف كذلك الى الوصول إلى الدول الاكثر احتياجا، عبر شراكات مع المجتمع المدنى.

وأشارت إلى التجربة المصرية، واصفة إياها بالرائدة، حيث تبقى احد دول قليلة تمكنت من مواصلة تحقيق النمو الاقتصادى في زمن الجائحة، لذا وقع الاختيار على مصر لتكون في المقدمة من حيث إطلاق تقريرها الوطني لتمويل التنمية المستدامة.

واشارت إلى طموح الجامعة العربية لاطلاق سلسلة من التقارير الوطنية، تؤدى في النهاية إلى تقرير إقليمي واسع حول اوضاع التمويل المستدام في المنطقة العربية