شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط عملية تسلل لجماعة الحوثى فى صعدة شمال غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، عملية تقدم لجماعة الحوثي غرب محافظة صعدة، شمال غرب البلاد.