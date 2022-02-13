شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط عملية تسلل لجماعة الحوثى فى صعدة شمال غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، عملية تقدم لجماعة الحوثي غرب محافظة صعدة، شمال غرب البلاد.
وقال قائد "ألوية صقور اليمن" العميد أحمد القطريفي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن "قوات الجيش أفشلت عملية تسلل هجومية لجماعة الحوثي على سوق آل ثابت المركزي والتباب المطلة عليه في صعدة"، مشيرا إلى تكبيد جماعة الحوثى خسائر في الأرواح والعتاد، بالإضافة إلى استهداف تعزيزات كانت في طريقها لإسناد الحوثيين.