شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مقدار الالتفات للإمام عند الانتهاء من الصلاة؟.. الشيخ “الفوزان” يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، ضابط مقدار الالتفات للإمام عند الانتهاء من الصلاة.

جاء ذلك ردًا على بعض التساؤلات التي وردت حول هذا الشأن، حيث نشرت الإجابة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عبر صفحتها على تويتر.

وقال الشيخ الفوزان، إنَّهُ على الإمام أن يسلِّمُ عن يمينِهِ وعن يسارِهِ حتَّى يُرى بياضُ خدِّهِ من هَهنا وبياضُ خدِّهِ من هَهنا، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.