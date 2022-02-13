شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من “الجوازات” للمقيمين بشأن متطلب أساسي لإتمام إجراءاتهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، المقيمين لتسجيل الخصائص الحيوية “البصمة”. وأكدت مديرية الجوازات، أن “البصمة” متطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد الأسرة عند عمر 6 سنوات فأكثر. الجدير بالذكر أن الجوازات أوضحت في وقت سابق، أنه تم تجهيز مواقع لتسجيل بصمات المقيمين في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ودعمها بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات ويمكن الاطلاع على مواقع تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) من خلال زيارة الموقع الرسمي للجوازات:www.gdp.gov.sa. كما خصصت المديرية العامة للجوازات بريداً للتواصل الإلكتروني:[email protected] للرد على جميع الاستفسارات واستقبال الآراء والمقترحات.

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