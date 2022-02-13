معلومات جديدة حول جهاز M1 iMac الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تعتزم شركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، طرح النسخة المقبلة من جهاز M1 iMac بخاصية التعرف على الوجه للمرة الأولى.



ووفق التسريبات التي كشفها الخبير مارك جورمان في تقرير على بلومبرج، تدرس أبل جديا إضافة Face ID إلى iMac .

وتأتي تنبؤات جورمان، تدعيما لتقارير سابقة لخبراء آخرين، تعود لعام 2020، من ضمنهم Filipe Espósito الذي سبق أن ذكر أن الإصدار التجريبي من macOS Big Sur يشير إلى أن أبل تعتزم دعم ميزة التعرف على الوجه على جهاز Mac.

ورصد خبراء من ضمنهم جورمان، امتدادا داخليا جديدا على النسخة التجريبية الثالثة من نظام النشغيل macOS Big Sur والذي تستخدمه آبل لكاميرا TrueDepth وFace ID، والذي تم الكشف عنه لأول مرة مع تسريبات iPhone X في عام 2017.

وتؤكد الرموز مثل “FaceDetect” و“BioCapture” الموجودة في هذا الامتداد أن أبل تجهز macOS للعمل مع Face ID، وفق ما ذكره جورمان.

وعبر كافة أجهزة أبل الذكية، الحواسيب والهواتف والأجهزة اللوحية، كان يستخدم تطبيق الموسيقى Apple Music بإصداره العام طوال سنوات.

والآن اتضح أن أبل تعمل على طرح نسخة أصلية خاصة لأجهزة ماك من هذا التطبيق، ظهرت بوادرها الأولى من خلال الإصدار التجريبي الأول من نظام تشغيل macOS Monterey 12.2.

كانت قد أطلقت أبل، الخميس الماضي، أول نسخة تجريبية لاختبارها من نظام التغشيل الخاص بأجهزة الحاسوب من أبل.

وفيما يخص تطبيق Apple Music، هذه النسخة الخاص منه، ستكون خاصة فقط بأجهزة "ماك" إذا نجحت عملية اختبارها.

وسبق لأبل القيام بأمر مشابه، في عام 2019، حين قدمت أبل macOS Catalina، تم استبدال iTunes الشهير بتطبيق الموسيقى ليعكس بشكل أفضل إستراتيجية الشركة على iOS و tvOS.

وحسب الخبير التقني، Luming Yin، فإنه عند مقارنة التطبيقين الخاص لأجهزة "ماك" والتقليدي، قد تبدو النسخة التجريبية Music أبسط مع فقدان بعض تأثيرات الواجهة، وربما يرجع ذلك إلى أن أبل تعيد بناء كل شيء وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يستعيد الإصدار الأصلي كل هذه التأثيرات المرئية.