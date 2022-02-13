شبكة ريدت تطرح أدوات جديدة للمحادثة بين المستخدمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شبكة ريدت للتواصل الاجتماعي إضافة أدوات جديدة إلى أدوات التواصل المسموع بين المستخدمين، في إشارة إلى أنها تجرب منح المستخدمين المزيد من وسائل المحادثة.



وكشفت الشركة، التي تدير الموقع والمنتظر طرح أسهمها في البورصة بحلول الشهر المقبل، خدمة المحادثة الصوتية المباشرة باسم "ريدت توك" في أبريل (نيسان) الماضي، والآن تقول إنها ستعرض أدوات المحادثة الصوتية المباشرة في أعلى الصفحة في جزء من التجربة.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في التكنولوجيا إلى أن هذه الخاصية ستسهل العثور على المحادثات الصوتية المباشرة.

كما سيكون في مقدور المستخدمين سماع تسجيلات محادثات ريدت توك والمشاركة فيها عبر نسخة الإنترنت لمنصة التواصل الاجتماعي.

ويمكن لمستخدمي ريد ت توك استخدام النصوص والرموز التعبيرية أثناء المحادثة الصوتية أيضا.