شركة سوني تطلق أجهزة ووكمان جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سوني إطلاق جهازي ووكمان Walkman جديدين.



وأوضحت الشركة اليابانية أن ووكمان NW-WM1AM2 وNW-WM1ZM2 الجديدان متطابقان تقنياً لكن الموديل الفاخر يشتمل على ذاكرة سعة 256 بدلاً من 128 جيجابايت، مع قارئ بطاقة الذاكرة microSD في الموديلين.

ويمتاز Walkman NW-WM1ZM2 بالجسم المصنوع من النحاس الخالي من الأكسجين بدل الألومنيوم، وهي نفس المادة، التي تستعمل في كابلات الصوت، فيما غطي النحاس بذهب خالص بنسبة 99.99%، وهو ما يكون له تأثير إيجابي على جودة الصوت.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لأجهزة ووكمان الجديدة على شاشة قياس 5 بوصة وبدقة الوضوح 1280 x 720 بيكسل.

ويعتمد مشغل الموسيقى على نظام التشغيل غوغل أندرويد 11، ولكنه يعتمد على واجهة مستخدم مخصصة بدرجة كبيرة تجعل الموسيقى في المقام الأول.

ومن خلال متجر غوغل بلاي يمكن تنزيل أي تطبيق، دون حدود لتشغيل الموسيقى طالما كان المستخدم في نطاق تغطية شبكة الواي فاي.

ويمتد تشغيل البطارية إلى 40 ساعة من تشغيل الموسيقى، ويعاد شحنها عبر منفذ USB-C، ويبلغ سُمك مشغل الموسيقى الجديد 2 سم ولا يتعدى وزنه 299 غراما ويشتمل على مخرج متوازن 4.4 ملم مع مقبس سماعة 3.5 ملم، كما يمكن استعمال سماعات لاسلكية مزودة بالبلوتوث مع دعم سوني LDAC.

وأعلنت سوني أن سعر الموديل NW-WM1AM2 1600 دولاراً أمريكياً، في حين يبلغ سعر الموديل NW-WM1ZM الفاخر 4200 دولاراً أمريكياً.