شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول هاتف هواوي القابل للطي p50 pocket والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

رغم العقوبات الكبيرة التي فرضتها أمريكا على شركة هواوي الصينية، إلا أن الأخيرة ما تزال تسعى لغزو الأسواق الخارجية.



ويأتي هذا السعي عبر طرح هواتف ذكية فائقة الجودة، ومن بينها هاتفي هواوي P50 Pro والموديل القابل للطي P50 Pocket، ويتسمان بكونهما يحتويان على العديد من العناصر المنافسة لباقي الهواتف الذكية حتى في الجوانب التصميمية.

ويلفت الهاتف الذكي هواوي P50 Pro الأنظار إليه من خلال نظام الكاميرا الرباعية من لايكا مع الوحدتين المستديرتين باللون الأسود على الجانب الخلفي، وقد قامت الشركة الصينية بتركيب ما يبلغ مجموعه أربع كاميرات في الوحدتين المستديرتين.

وتسعى الشركة الصينية لتلبية متطلبات عشاق التصوير الفوتوغرافي من خلال نظام الكاميرا الرباعية في الهاتف الذكي P50 Pro؛ حيث يمتاز هذا النظام بانخفاض تشوش الألوان والنطاق الديناميكي الكبير، حتى أنه يتيح للمستخدم التقاط صور رائعة في الظلام، على العكس من الموديلات الأخرى، التي تظهر صور مشوشة بدرجة كبيرة.

وفي وضع تسجيل الفيديو يمتاز الهاتف الذكي هواوي P50 Pro بمناطق انتقال جيدة لتوازن اللون الأبيض مع ضبط التركيز التلقائي بشكل ثابت، كما تظهر دقة التفاصيل عند تسجيل الفيديو في الأماكن الداخلية بشكل إيجابي؛ نظرا لأن الشركة الصينية عملت على تعزيز ثبات الصورة بشكل فعال.

ولكن قد تضطر شركة هواوي في مرحلة ما إلى تطوير برنامج الكاميرا، ففي وضع البورتيريه يؤدي عمق التركيز المنخفض للغاية في بعض المواقف إلى ظهور نطاقات كبيرة بشكل غير واضح.

ويأتي الهاتف الذكي P50 Pro بإطار مصنوع من الألومنيوم المصقول مع زجاج Gorilla Glass المنحني قليلا من الأمام والخلف، وتساعد هذه الحيلة في جعل الجهاز يبدو نحيفا للغاية، وعلى الرغم من أن جسم الهاتف الذكي P50 Pro لا يتيح مساحة كبيرة لتركيب التجهيزات التقنية، إلا أن الشركة الصينية اعتمدت على سماعات ستريو مع شاشة OLED قياس 6.6 بوصة وبمعدل تحديث صورة يصل إلى 120 هرتز.

وقد اضطرت الشركة الصينية إلى تقديم تنازلات كبيرة فيما يتعلق بالمعالج؛ حيث لا تسمح العقوبات الأمريكية باستعمال أفضل المعالجات في هواتفها الذكية، ولذلك يعتمد جهاز هواوي P50 Pro على معالج كوالكوم Snapdragon 888، الذي يعمل بسرعة كافية، ولكنه لا يدعم تقنية الجيل الخامس 5G للاتصالات الهاتفية الجوالة.

وعلى صعيد البرمجيات يتعين على المستخدم مع الهاتف الذكي P50 Pro التخلي عن جميع خدمات جوجل على غرار جميع موديلات هواوي الحالية؛ حيث لا يتوافر متجر جوجل بلاي أو خرائط جوجل أو تطبيق من تطبيقات جوجل، علاوة على أنه يتم استبعاد التطبيقات الأخرى، التي تعتمد على خدمات جوجل، مثل الخرائط.

وبدلا من استخدام نظام التشغيل جوجل أندرويد 12 اعتمدت الشركة الصينية على نظام التشغيل EMUI 12، والذي يعتبر بدوره نسخة مفتوحة المصدر من نظام جوجل أندرويد 11 بدون خدمات جوجل، وبدلا من بحث جوجل وخرائط جوجل يتوافر للمستخدم خدمات «Petal Search» و «Petal Maps»، ويحل متجر التطبيقات AppGallery محل متجر جوجل بلاي، علاوة على أنه يمكن تثبيت المتاجر البديلة لتطبيقات أندرويد مثل متجر F-Droid، وبالتالي يتوافر للمستخدم بعض التطبيقات الشائعة ويتعذر عليه استعمال البعض الآخر.

وبالنسبة للأسواق الصينية لا يمثل غياب خدمات جوجل أية مشكلة على الإطلاق؛ حيث تعتمد شركة هواوي على نظام التشغيل HarmonyOS الخاص بها، والذي يضم جميع التطبيقات ذات الصلة، ولكن بالنسبة للأسواق العالمية الأخرى فإن الوظائف الكاملة للتطبيقات لا تتوافر إلا من خلال البنية الأساسية لجوجل.

وتسري القيود الأمريكية على الهاتف الذكي هواوي P50 Pocket؛ حيث إنه لا يدعم تقنية الجيل الخامس 5G ولا يوفر خدمات جوجل أيضا، ولكن هذه الأمور لا تمثل أهمية كبيرة مع الهاتف الذكي القابل للطي، والذي يعول بشكل أساسي على التصميم الأنيق على غرار الموديلات المنافسة الأخرى مثل موتورولا Razr وسامسونج Galaxy Z Flip3.

وتستند الفكرة الأساسية لتصميم الهاتف الذكي هواوي P50 Pocket على وجود دائرتين باللون الأسود على الجانب الخلفي للهاتف الذكي، ويتم استعمال دائرة منهما كشاشة خارجية صغيرة تتيح للمستخدم تشغيل الكاميرا والتحكم في الموسيقى، ويتعين على المستخدم في الحياة اليومية الاهتمام بالهاتف الذكي P50 Pocket بشكل خاص؛ لأن السطح الخارجي لجسم الجهاز أملس للغاية.

ويتم غلق الجهاز بشكل مستوٍ تماما بصورة أفضل من الموديلات المنافسة القابلة للطي، ويجب إجراء اختبار طويل المدى من أجل التحقق من مدى متانة المفصلة على فترات زمنية أطول.

وعندما يتم فرد شاشة الهاتف الذكي القابل للطي P50 Pocket فإنها تظهر بقياس 8ر6 بوصة، بمعنى أنها أكبر قليلا من الموديل P50 Pro، ويفتقر هذا الموديل إلى العدسة المقربة المتوافرة في الهاتف الذكي P50 Pro بالإضافة إلى مثبت الصورة البصري.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي القابل للطي على ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 512 جيجابايت، أما الموديل P50 Pro فيتوافر بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت.