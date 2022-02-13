طرق لتقليل خطر الإصابة بالسرطان من شواء اللحوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يتم الاحتفال باليوم العالمي للسرطان سنويًا في 4 فبراير لنشر الوعي بين الناس حول السرطان ولتشجيع الوقاية منه والكشف المبكر عنه لزيادة فرص نجاح العلاج.



وقد أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا مجموعة من النصائح التي تساعد في الوقاية من السرطان الناجم عن شواء اللحوم، على النحو التالي:

تقطيع اللحوم إلى قطع صغيرة

وفقًا للخبراء، يجب تقطيع اللحم إلى قطع أصغر، بحيث يتم طهيها بسرعة ويكون وقت التعرض لدرجات حرارة عالية للطهي أقصر. يساعد ذلك في تقليل مخاطر تعرض اللحوم للمركبات المسببة للسرطان.

تقليب اللحوم بانتظام

أثناء الشواء تأكد من تقليب اللحم بانتظام، حتى لا يكون لدى أي جانب من اللحم الوقت لامتصاص أو فقدان الكثير من الحرارة.

استخدام درجة الحرارة المناسبة

وفقًا لأخصائيي التغذية، بدلاً من استخدام شواية الفحم، يمكن للمرء استخدام شواية تعمل بالغاز للتحكم بشكل أفضل في درجة الحرارة. الطريقة الصحيحة لاستخدام شواية الغاز هي إشعال الموقد ووضع اللحم في المنتصف للطهي المتساوي.

طهي اللحم مسبقًا

يُقترح أيضًا طهي اللحم جزئيًا في الفرن أو الموقد أو الميكروويف. يساعد هذا الإجراء في تقليل وقت تعرض اللحم لحرارة الشواية.

النقع السليم

المفتاح الآخر للحفاظ على اللحوم آمنة من المركبات المسببة للسرطان هو نقعها جيدًا. وفقًا للخبراء، يجب على المرء أن ينقع اللحم ويتركه يرتاح لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل الشوي، لتقليل تكوين المواد المسببة للسرطان. كما ثبت أن استخدام الخل أو عصير الليمون في النقع فعال للغاية في حماية اللحوم من المواد المسرطنة.

اختيار اللحوم الخالية من الدهون

يساعد اختيار اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والمأكولات البحرية والديك الرومي منزوع الجلد على تقليل اللهب والدخان المحتوي على الهيدروكربونات الضارة.