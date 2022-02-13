كيف تصبح المعكرونة صحية أكثر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حتى تكون المعكرونة صحية أكثر، أورد موقع "إم إس إن" الإلكتروني، نصائح تجعلها كذلك.



الخضار

تناول المعكرونة مع المكونات الصحيحة مثل الخضار المختلفة، أو صلصة الطماطم يجعلها مغذية ولذيذة في آن معاً. تساعد المواد الكيميائية في الطماطم والخضروات الأخرى في الحماية من الأمراض ولا تتلف أثناء الطهي أو التسخين، وفي بعض الأحيان تصبح أكثر نشاطاً نتيجة الطهي، وخاصة صلصلة الطماطم التي تحتوي على مادة الليكوبين التي تحمي من سرطان البروستاتا.

الطهي الجيد

يساعد طهي المعكرونة جيداً على التحكم في مستويات السكر في الدم. عند طهي المعكرونة التي تصنع عادة من الدقيق الصلب، بشكل جيد، تنخفص فيها نسبة السكر، ويهضمها الجسم بشكل أكثر كفاءة.

المعكرونة المناسبة

للمعكرونة لها عيب واحد وهو قيمتها العالية من السعرات الحرارية. لذلك ينصح بمعكرونة القمح الكامل أو دقيق الحنطة، لأن معكرونة القمح الكامل تحتوي على جميع أجزاء نواة القمح بما فيها القشرة والبراعم التي تحتوي على الفيتامينات والألياف، التي تعزز الشعور بالشبع بعد تناول كمية صغيرة.

الكريمة والزبدة

يجب تجنب الصلصات التي تحتوي على الدهون المشبعة مثل الزبدة والقشدة، التي ترفع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ما يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض مختلفة.

البروتين

لا يستحسن إضافة الأطعمة التي تحتوي على البروتين من المنتجات الحيوانية مثل الجبن أو الدجاج والأسماك. بدل ذلك، يجب إضافة البروتينات النباتية مثل التوفو، والعدس، والفول، التي تساعد في تكسير وهضم الأحماض الأمينية، والتي تعمل بمثابة اللبنات الأساسية للبروتينات في الجسم.