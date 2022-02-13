مرض يهدد الأطفال في الشتاء.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الدكتور كريستيان فوغلبيرغ إن الخانوق هو مرض شائع بين الأطفال في الشتاء بصفة خاصة، موضحاً أنه غالباً ما يحدث بعد إصابة الجهاز التنفسي العلوي بإصابة فيروسية حادة مثل فيروسات الإنفلونزا.



وأضاف اختصاصي أمراض الجهاز التنفسي للأطفال أن أعراضه تتمثل في السعال النباحي، وبحة الصوت، وارتفاع صوت الشهيق، والزكام، وارتفاع طفيف لدرجة حرارة الجسم وضيق التنفس، مشيرا إلى أنها أعراض غالبا ما تتفاقم في المساء والليل.

وأردف الطبيب الألماني أنه يمكن التخفيف من حدتها بجعل الطفل في وضع قائم. كما يمكن أن يقف الطفل بجانب نافذة مفتوحة، حيث يعمل استنشاق الهواء البارد على انقباض الأوعية الدموية، ومن ثم انخفاض تدفق الدم، وتراجع تورم المسالك التنفسية الضيقة.

ويمكن أيضاً مواجهة الخانوق بأدوية إزالة احتقان وتورم الأغشية المخاطية. وفي الحالات الشديدة يمكن أيضا اللجوء إلى جلسات الأكسجين.