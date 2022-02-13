أوكرانيا تؤكد أنه لا يوجد أي مبرر لإغلاق المجال الجوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأحد، عدم وجود مبرر لإغلاق مجالها الجوي.



ولم تفلح جهود الوساطة والاتصالات المتبادلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدة قادة حول العالم آخرهم نظيره الأمريكي جو بايدن في تهدئة روع الدول أو حسم مسألة عدم التدخل الروسي في أوكرانيا.

وأعلنت شركة الطيران الهولندية كيه.إل.إم الشريك في شركة إير فرانس كيه.إل.إم وقف رحلاتها إلى أوكرانيا.

وبدأ التوتر قبل أسابيع عقب حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود.

وعمدت روسيا إلى سحب عدد من موظفيها الدبلوماسيين من أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية في موسكو إن قرارها يعود إلى مخاوف من "استفزازات محتملة من جانب نظام كييف".

كذلك، طلبت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية من دبلوماسييها ومواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت مشيرة إلى التهديد المتزايد بغزو روسي.