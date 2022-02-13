شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية العراق": نتابع وضع الجالية بأوكرانيا بما يضمن سلامتها فى هذا الظرف الاستثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن الوزارة تتابع باهتمام وضع الجالية العراقية في أوكرانيا، بما يضمن سلامتها في هذا الظرف الاستثنائي .

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "عدد الجالية العراقية في أوكرانيا يزيد على 5500 شخص، وسفارتنا في كييف تتواصل معهم لأي مستجد وقد خصصت رقما للحالات الطارئة ".

وكانت "الخارجية العراقية" قد طلبت، أمس السبت، من العراقيين في أوكرانيا مغادرة أراضي هذا البلد.