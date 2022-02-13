شكرا لقرائتكم خبر عن “الجمارك” تعلن مزادًا علنيًا لبيع بضائع منوعة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك الرياض “الميناء الجاف”.

وأوضحت الهيئة أن المزاد سيقام يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022م، في تمام الساعة الـ10 صباحًا، بساحات جمرك الرياض “الميناء الجاف”.

وأشارت إلى أنه يشترط للدخول في المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع من الجمرك ودفع كامل الضريبة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع.

وأضافت أنه يجب على المشتري إخراج السيارات المبيعة خلال 5 أيام برسم الوارد، و20 يومًا برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات حال تجاوز المدة المسموح بها، مع عرضها للبيع مرة أخرى، وسيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة “كورونا”، كما يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.