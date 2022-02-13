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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تعاود الارتفاع.. الصحة: تسجيل 2136 إصابة جديدة و3482 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 3482 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة، ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 1014 حالة.
وأوصت بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل: ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنعها، خاصة أن الجائحة ما زالت قائمة.
ونصحت االجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.
وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي:
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