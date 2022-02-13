شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: الحكم بالسجن لتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - ‏‎متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، عن صدور الحكم بالسجن لتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال. وأوضحت ، بحسب الإخبارية عاجل، أن التشكيل العصابي مكون من مواطنين اثنين و 9 وافدين. فيما تمت مصادرة المضبوطات وإبعاد الوافدين ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة للسجن.

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