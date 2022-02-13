شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم لمستخدمي الطرق بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من “الخرج – الدلم- حوطة بني تميم- رماح “.

وذكرت القوات الخاصة لأمن الطرق أن المنطقة قد تشهدُ نشاط في الرياح السطحية و أتربة مثارة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة إلى الغبار والأتربة قد تؤدي إلى انعدام الرؤية في بعض المناطق.