كل ما تريد معرفته حول مرض الصرع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

الصرع مرض عصبي ينتج عن اضطراب الإشارات الكهربائية في خلايا المخ.



وقالت أنجيليكا جورتزن طبيبة الأعصاب الألمانية، أن الصرع قد يرجع إلى أسباب عدة، كالعامل الوراثي والتعرض لصدمة خطيرة في الدماغ والإصابة بسكتة دماغية، إضافة إلى الأورام ومشاكل في الدماغ بسبب مرض سابق.

وتتمثل أعراض نوبة الصرع في فقدان الوعي والسقوط على الأرض وتشنجات بالذراعين والساقين ونشوء رغاوي حول الفم.

وفي الغالب تستمر النوبة من دقيقتين إلى 3 دقائق. وفي حالة استمرار النوبة لمدة 5 دقائق أو أكثر، فينبغي حينئذ الاتصال بالإسعاف على الفور.

وعادة ما يتم علاج الصرع بواسطة الأدوية المضادة للصرع، كما يمكن اللجوء إلى الجراحة في حالة النوبات الشديدة والمتكررة في وقت قصير.