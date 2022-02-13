ما لا تعرفه عن اللحوم النباتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تزداد شعبية اللحوم النباتية في جميع أنحاء العالم، وبدأت العديد من الشركات المتخصصة في صنع اللحوم النباتية للذين يرغبون باتباع حمية نباتية وفي نفس الوقت لا يريدون أن يفقدوا طعم اللحوم.



ويحاكي هذا النوع من اللحوم صفات لحوم الحيوانات وهو خيار شائع لصنع الأطعمة مثل البرغر، والناغتس، والنقانق، وشرائح اللحم وما إلى ذلك.

ويُطلق على بعض المكونات الأكثر شيوعًا المستخدمة في صنع هذا النوع من اللحوم كخيار صحي، البروتين النباتي وجلوتين القمح الحيوي أو السيتان والفول وفول الصويا والأرز. بينما تستخدم مكونات مثل زيت جوز الهند والتوابل وخلاصة عصير البنجر لتحسين طعم ومظهر اللحم النباتي. ويقال إن اللحوم النباتية أكثر تكلفة من اللحوم الحيوانية بسبب المكونات المستخدمة في صنعها.

وغالبًا ما تعتبر اللحوم النباتية أكثر صحة عند تناولها باعتدال، وكجزء من نظام غذائي متوازن. وعندما نتحدث عن المحتوى الغذائي للحوم النباتية، فإنها تحتوي على بروتين أكثر، ودهون مشبعة أقل، وكوليسترول أقل.

وعلى العكس من ذلك، تحتوي اللحوم النباتية على نسبة عالية من الصوديوم لجعلها مستساغة ولزيادة مدة الصلاحية. ويمكن أن يصبح هذا هو السبب الوحيد وراء ضرورة تناول اللحوم النباتية باعتدال، حيث أن الصوديوم الزائد في جسمك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

وإذا قارنا اللحوم النباتية باللحوم الحقيقية، فهي بلا شك أكثر صحة منها ولكن الاعتدال والتوازن هما المفتاح، وتأكد من أنك تستهلك هذه اللحوم دائمًا باعتدال ولا تفرط في تناولها، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.