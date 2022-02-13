علاج جديد وفعال ضد سرطان الثدي.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يعطي دواء جديد الأمل لآلاف النساء اللواتي يعانين من أشرس أشكال سرطان الثدي.



وجاء في دراسة على نساء يعانين من سرطان الثدي السلبي الثلاثي الذي يصيب النساء تحت الـ40 عاماً، أن عقار بيمبروليزوماب يخفض خطر عودة الأورام أو انتشارها بـ37%.

ويحفز الدواء، المستخدم بالفعل في علاج سرطانات أخرى، جهاز المناعة ليتعرف على الورم ويهاجمه. وقال كبير الباحثين البروفيسور بيتر شميد، من جامعة كوين ماري بلندن: "لدينا الآن نتائج طويلة الأمد تظهر أن معدل الشفاء من هذه السرطانات يرتفع بشكل ملحوظ".

وقالت الدكتورة كوترينا تيمسينيت من منظمة Breast Cancer Now: "هذا العلاج الجديد الواعد يمكن أن يحمي الأرواح من هذا المرض المدمر".

وحصل بيمبروليزوماب لعلاج سرطان الثدي على الموافقة في الولايات المتحدة، ويأمل الخبراء أن تدفع النتائج الأخيرة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا للموافقة عليه حسب ذا صن البريطانية.