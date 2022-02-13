شرطة باريس تعتقل 54 مشاركا في "قافلة الحرية" المناهضة لإلزامية التطعيم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شرطة باريس اعتقال 54 سائقا شاركوا في مسيرة ضد قيود فيروس كورونا في حملة "قافلة الحرية".



ووجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عبر "تويتر" شكره لـ"الشرطة والدرك الذين تم حشدهم في نهاية الأسبوع في جميع أنحاء فرنسا، ولاسيما في باريس لضمان النظام وحرية التنقل".

وأضاف: "حررت 337 مخالفة وسجلت 54 حالة اعتقال في باريس، وبين المعتقلين جيروم رودريغيز أحد أبرز ناشطي "السترات الصفراء"، والمؤيد للمواكب المعارضة للقيود الصحية عند مشارف قصر الإليزيه".

واستخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قدموا بالآلاف من جميع أنحاء فرنسا وتمكنت قوافلهم من الوصول إلى جادة "الشانزليزيه" في باريس السبت.

وشارك 7665 شخصا في باريس في 4 تظاهرات ضد شهادة التلقيح حسب الشرطة، وهو رقم لا يشمل المتظاهرين الذين قدموا في آلياتهم ضمن "مواكب الحرية"، والذين تجمع بعضهم على الجادة، فيما تشير وزارة الداخلية إلى تظاهر 32100 شخصا عبر أنحاء فرنسا كلها.