شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: إحباط محاولة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستى جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع".

وأشارت الخلية إلى أنه تم تفكيك إحداهما موقعيا، وتفجير الأخرى تحت إشراف خبير المتفجرات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، انطلاق عمليات تفتيش واسعة في محافظة البصرة، مشيرة إلى أنها تمكنت خلال الواجب من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة، إضافة إلى كميات من الأعتدة المتنوعة، فضلا عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفقا لمذكرات قضائية.