شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 3080 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يلامس 965 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية إصابة 3 آلاف و80 شخصا بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 21 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان اليوم الأحد، أنه تم إجراء 11 ألفا و908 تحاليل مخبرية؛ لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 25.86%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 6 آلاف و71 شخصا؛ ليصل أجمالي المتعافين 881 ألفا و205 أشخاص.

وأضافت أن إجمالي الوفيات بلغ - حتى الآن - 27 ألفا و65 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 964 ألفا و957 شخصا، منذ ظهور أول إصابة بكورونا، خلال شهر مارس من 2020.

وأوضحت أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 1478 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 268 حالة، و57 حالة، على أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.