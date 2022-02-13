شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. انخفاض درجات الحرارة فى السعودية وغائم بالإمارات ومعتدل بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس فى دول الخليج..

السعودية:

توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية فى السعودية، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة خاصة الصغرى على شرق ووسط المملكة وتبدأ بانخفاض تدريجياً على جنوب المملكة ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الاتربة والغبار وكذلك على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة. في حين تكون السماء صحو على معظم مناطق المملكة عدا مناطق جازان، عسير والباحة مع فرصة لهطول امطار رعدية في الصباح على سواحل جازان. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية على بعض المناطق المكشوفة.

حركة الرياح شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 55 كم/س.

الموج في الخليج العربي مضطرب - شديد الاضطراب.. ويحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 01:42 والجزر الأول عند الساعة 31:18 والجزر الثاني عند الساعة 05:14.

وفي بحر عمان الموج مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:21 والمد الثاني عند الساعة 07:46 والجزر الاول عند الساعة 00:14 والجزر الثاني عند الساعة 56:02.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس، معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة .

وفى المساء مائل للبروده إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .