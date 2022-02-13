شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. طريقة تسجيل العنوان الوطني للأفراد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تتيح خدمة تسجيل العنوان الوطني للأفراد، الاشتراك في العنوان الوطني، وهو عنوان معياري ابتكره البريد السعودي، ومعتمد عالمياً، يُسهّل للمواطن والمقيم الحصول على الكثير من الخدمات كتوصيل الطلبات للمنازل، كما يُثري كل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية. ويتضمن تسجيل المستفيد في الخدمة حصوله مباشرة على الخدمات البريدية القياسية (واصل). المتطلبات : الهوية أو الإقامة للأفراد. خطوات التقديم : 1- سجل الدخول إلى بوابة Gov.as مستخدماً بيانات منصة أبشر. 2- اضغط على (ابدأ الخدمة). 3- سجّل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد. 4- املأ البيانات المطلوبة. 5- اضغط على (تسجيل). 6- سيتم تفعيل العنوان خلال 24 ساعة. 7- بعد التقديم على الخدمة: سيتم إشعاركم برقم المعاملة بعد تسليم الطلب. يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي :هنا. فيديو شرح :

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