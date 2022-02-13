وجبات تسخينها خطر على الصحة.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف اختصاصي تغذية علاجية مصري عن الخطورة الكامنة في إعادة تسخين ست وجبات غذائية.



وقال مروان سالم، خلال لقائه أمس في قناة «دي إم سي»، إن الوجبات هي: البطاطس بجميع أنواعها، والدجاج المطبوخ، والبيض المطبوخ، والسبانخ، والأرز، والمشروم.

وأوضح سالم أن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية هي من صنَّفت تلك الوجبات التي يؤدي تسخينها إلى خطورة بالغة على الصحة.

وعزا خطورة تسخين البطاطس بكل أنواعها المطبوخة والمحمرة إلى وجود نوع من البكتيريا يفرز سموماً في البطاطس بعد إعادة تسخينها.

واشترط في تسخين الدجاج أن تصل درجة الحرارة إلى 74 درجة مئوية على البخار أو الفرن وتلامس جميع أجزائه، محذراً من طريقة إعادة التسخين المتَّبعة في بعض المطاعم، حيث يتم تجهيز كميات كبيرة من الدجاج وتسخَّن وقت الطلب.

واستثنى من البيض ما هو مسلوق إذا تم حفظه دون تقشيره، مشيراً إلى أن تسخين السبانخ يتسبب في تحوُّل النترات التي تحملها إلى مادة مضرَّة.

وذكر أن الأرز من ضمن القائمة الخطرة بسبب أحد أنواع البكتيريا التي تصدر سموماً داخله لا تظهر لها رائحة أو طعم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المشروم.