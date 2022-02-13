اكتشاف أعراض سرطان صعب التشخيص.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حدد أطباء بريطانيون الأعراض الرئيسية لسرطان الكلى، والتي يمكن اكتشافها في نصف الحالات فقط.



ووفقا لخبراء من سرطان الكلى في المملكة المتحدة، فقد وصل حوالي 42 في المائة من الأورام بالفعل إلى المرحلة الثالثة أو الرابعة بحلول وقت الكشف، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ودعا رئيس المنظمة، نيك توركنتين، إلى مزيد من التشخيص الذاتي، "التعليم هو أفضل طريقة للوقاية حيث نشجع الناس على مراقبة الأعراض المصاحبة لسرطان الكلى ومراجعة الطبيب إذا كانت لديهم أية علامات مقلقة، كألم خفيف جدا وطويل الأمد في الظهر أو الجانب، وضعف عام".

وكشف عن أعراض هذا النوع من السرطان، والتي تشمل فقدان الشهية وانخفاض حاد في الوزن وارتفاع ضغط الدم والحمى وزيادة التعرق ليلا، بالإضافة إلى آلام في العظام وسعال الدم.