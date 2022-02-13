شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من المرور بشأن موعد تجديد استمارة السيارة غير المؤرخة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ردت الإدارة العامة للمرور، على استفسار أحد الأشخاص حول موعد تجديد استمارة السيارة، التي لا تحمل تاريخ انتهاء، موضحة موقف المركبة من إجراءات الفحص.

وكان أحد المواطنين تقدم باستفسار للمرور مفاده: “لديّ استفسار بخصوص تجديد الاستمارة، هل هي كل سنة؟ وهل يلزم الفحص الفني كل سنة؟ لأني فحصتها العام الماضي واستمارتي لا يوجد فيها تاريخ انتهاء، لكن وصلتني رسالة بانتهائها الشهر القادم”.

ومن جانبها، أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه إذا كانت رخصة السير بدون تاريخ انتهاء فقط يكتفى بتجديدها في أبشر.

وبخصوص الفحص الفني، أوضحت أن “نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًا، ما عدا المركبات الخاصة الجديدة، فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة”.