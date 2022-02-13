استسلام عضو بميليشيا الشباب الإرهابية إلى الجيش الصومالى

القاهرة - سامية سيد - استسلم عضو فى ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة يدعى عثمان أبوبكر مادى، السبت، للقوات المسلحة الصومالية فى إقليم بكول التابع لولاية جنوب الغرب الإقليمية.

وقال عثمان - فى تصريح له، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصومالية - إنه قرر التخلى عن فكر التطرف والفظائع التى ترتكبها الميليشيات الإرهابية ضد المواطنين الأبرياء.

وكان العديد من القياديين البارزين فى صفوف ميليشيا الشباب بدأوا يستسلمون فى الآونة الأخيرة للجيش الصومالى الوطنى.