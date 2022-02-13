شكرا لقرائتكم خبر عن هل وردت أحاديث بشأن فضل الصيام في شهر رجب؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم تخصيص شهر رجب بالصيام.

وقال الشيخ الخثلان ردًا على سؤال “هل وردت أحاديث في فضل الصيام في شهر رجب”، إنه لم يثبت في ذلك شيء، وجميع الأحاديث المروية في ذلك ضعيفة.

وقال الشيخ الخثلان “إن الحافظ بن حجر صنف رسالة سماها تبيين العجب لما ورد في فضل صيام رجب، وانتهى إلى أنه لا يثبت في ذلك شيء”.

وختم الشيخ الخثلان بقوله “على هذا لا يُشرع تخصيص شهر رجب بالصيام بل إن تخصيص شهر رجب بالصيام يعتبر من البدع.