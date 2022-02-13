عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفضل هواتف 2022 المنتظرة.. آيفون 14 يقلب موازين السباق

الأحد 13 فبراير 2022

الخليج 365

تشهد سوق الهواتف الذكية طرح مجموعة متميزة من الهواتف الذكية على مدار عام 2022 من مختلف الماركات الكبرى.



وكشف موقع "تك رادار" عن أبرز الهواتف المتوقع طرحها خلال عام 2022، وما تم الكشف عنه من أبرز مواصفاتها حسب التسريبات، وما أعلن عنه رسميا.

ضمن القائمة، هاتف آيفون iPhone 14 range، هذا الهاتف من ضمن أبرز الهواتف التي يتنبأ بطرحها هذا العام، ومن مواصفاته المتوقعة، طرحه بشاشة هاتف بقياس 6.7 بوصة، وتصميم جديد كليا يشمل على تغيير شكل النتؤ الأمامية.

كذلك هاتف OnePlus 10، يأتي ضمن أبرز الهواتف التي تطرح هذا العام، بمواصفات تشمل شاشة بقياس 6.7 بوصة، بابعاد 1440 x 3216 AMOLED، وبطاريات بسعة 5000 آلاف أمبير.

وهاتف Google Pixel 7 الذي يرتقب طرحه خلال شهر أكتوبر هذا العام، وهو من الهواتف التي لم يعلن عن مواصفاتها حتى الآن، غير أنه يتوقع طرحه بكاميرات جديدة كليا مقارنة بكاميرات الإصدار السابق.

ومن سامسونج، يرتقب طرح هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4، خلال العام الجاري، والتحديثات المتوقعة به، تشمل شاشة أمامية أكثر تطورا.

تشهد سوق الهواتف أيضا، طرح نسخة جديدة من هاتف Sony Xperia 1 IV، والذي يرتقب طرحه في شهر أبريل المقبل، بشاشة أمامية بدرجة دقة 4K.

ومن هواوي، يأتي ضمن أبرز الهواتف التي ترطح خلال العام الجاري، هاتف Huawei P50 range، بشاشة بقياس 6.6 بوصة، من طراز OLED، وأبعاد 1228 x 2700، وبطاريات بسعة 4,360 ألف أمبير.

من آيفون أيضا، يرتقب طرح هاتف iPhone SE 3، الذي يتوقع ان تقيم شركة أبل حدث استثنائي للكشف عنه خلال شهر مارس المقبل، وأبرز التسريبات الخاصة بمواصفاته، تشمل دعمه لشبكة 5G.