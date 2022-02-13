شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: نخطط لتعزيز قدراتنا الدفاعية فى المجالين الجوى والبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أن العراق يخطط لتعزيز قدراته الدفاعية في المجالين الجوي والبري.

وقال المتحدث - في بيان السبت أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن العراق يسعى للتحرك على عدة دول من أجل شراء طائرات مقاتلة ومسيرة فضلا عن شراء الدبابات والمدافع والحصول على عدة أنظمة دفاعية، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال وفود إلى دول أوروبية عدة لشراء أنواع من الأسلحة التي تُؤمّن قدرات العراق جوا وبرا.

وأضاف أن العراق منفتح على جميع الدول في إطار تعزيز قدراته العسكرية، وهناك خطط لزيادة عدد الدبابات وزيادة الفرق والكتائب لرفع قدرات الجيش العراقي، منوها بأن العراق يعتزم شراء طائرات مسيرة ودبابات متطورة ما يعزز من المنظومة الدفاعية لجميع قطعات القوات المسلحة.