شكرا لقرائتكم خبر عن في 24 ساعة.. هكذا تحصل المطلقة على صك الحضانة دون دعوى قضائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت مواطنة مُطلقة من الحصول على وثيقة رسمية خلال 24 ساعة باعتبارها حاضنة لأطفالها الثلاثة، بعد 3 سنوات من طلاقها، دون الحاجة إلى رفع دعوى أمام المحكمة.

واستفادت المواطنة من خدمة توثيق الحضانة التي تتيحها وزارة العدل للأمهات وفق ضوابط.

وحسب “عكاظ”، يأتي ذلك في ظل حسم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون.

ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها وزير العدل حق الحضانة للأم، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها، فضلا عن دعم صندوق النفقة.

من جانبها استعرضت المحامية مها مرزا 6 خطوات للاستفادة من الخدمة، مشيرة إلى أن الخطوة الأولى تبدأ بالدخول على البوابة الإلكترونية لـ”ناجز”، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم الحالات الاجتماعية، ثم اختيار طلبات الحالات الاجتماعية واختيار طلب جديد، ثم اختيار الخدمة المطلوبة، عقب ذلك تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، وأخيرا استلام إشعار بصدور الوثيقة.