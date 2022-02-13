شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلزم الفحص الفني كل عام للمركبة؟.. «المرور» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رد حساب الإدارة العامة للمرور، على سؤال أحد المواطنين حول موعد تجديد استمارة المركبة التي لا تحمل تاريخ انتهاء، وكذلك وجوب فحص فني للمركبة كل عام.

وقال أحد المواطنين في سؤال وجهه إلى الحساب الرسمي للمرور على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، :” لديّ استفسار بخصوص تجديد الاستمارة، هل هي كل سنة؟ وهل يلزم الفحص الفني كل سنة؟ لأني فحصتها العام الماضي واستمارتي لا يوجد فيها تاريخ انتهاء، لكن وصلتني رسالة بانتهائها الشهر القادم”.

وجاء في رد “المرور” بشأن موعد تجديد استمارة المركبة التي لا تحمل تاريخ انتهاء :” إذا كانت رخصة السير بدون تاريخ انتهاء فقط يكتفى بتجديدها في أبشر”.

أما عن إلزامية الفحص الفني كل عام، قال “المرور”، إن :” نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً ما عدا المركبات الخاصة الجديدة فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة”.