شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من الشرطة بشأن «مغتصب حفر الباطن» والكشف عن هويته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة حفر الباطن من تحديد هوية، مغتصب حفر الباطن الذي تصدر الترند قبل ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بانتشار فيديو خادش للحياء.

وصرح مساعد المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة حفر الباطن قبضت على مواطن وثلاثة مقيمين من القبائل النازحة، ظهر أحدهم في مقطع فيديو يمارس أفعالا تنافي الآداب العامة والإسلامية، وتوثيق آخر ذلك ونشره، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكان تصدر هاشتاق #مغتصب_حفر_الباطن ، الترند في المملكة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشر حسابات مقطع فيديو خادش للحياء، لرجل – لايُعرف جنسيته- يغتصب طفلًا (حسبما قيل) داخل خيمة.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم، وتداوله النشطاء بكثرة تحت وسم “مغتصب حفر الباطن” مطالبين رجال الأمن بسرعة تحديد هوية الرجل الذي ظهر في الفيديو وإلقاء القبض عليه، وإنزال أقسى عقوبة به وفق النظام.

وأثار الفيديو الذي تم تداوله في الهاشتاق، غضب الجميع مطالبين بالكشف عن هوية المُغتَصب وتقديمه للمحاكمة ليكون عبرة لغيره، ونعتذر عن عدم نشر الهاشتاق كونه يحتوي على فيديو غير أخلاقي.