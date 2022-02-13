شكرا لقرائتكم خبر عن شركة شاومي تتحدى أبل بـ«الشريحة الراقية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الخبير التقني فيصل السيف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن رئيس شركة شاومي Xiaomi أعلن تصعيد التحدي مع شركة أبل.

وقال السيف: “إن رئيس شركة شاومي أكد أن شركته ستركز بشكل خاص على الشريحة الراقية من سوق الهواتف الذكية العالمية في محاولة لمنافسة أبل مباشرة”.

وأوضح رئيس الشركة أن شاومي Xiaomi تسعى لأن تصبح أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم في غضون ثلاث سنوات”.