- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة شاومي تتحدى أبل بـ«الشريحة الراقية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الخبير التقني فيصل السيف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن رئيس شركة شاومي Xiaomi أعلن تصعيد التحدي مع شركة أبل.
وقال السيف: “إن رئيس شركة شاومي أكد أن شركته ستركز بشكل خاص على الشريحة الراقية من سوق الهواتف الذكية العالمية في محاولة لمنافسة أبل مباشرة”.
وأوضح رئيس الشركة أن شاومي Xiaomi تسعى لأن تصبح أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم في غضون ثلاث سنوات”.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة شاومي تتحدى أبل بـ«الشريحة الراقية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.