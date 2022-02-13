شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إصابات بفيروس كورونا فى موريتانيا والإجمالى 58563 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 6 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 65 حالة شفاء ووفاة مصاب واحد،وذلك بعد إجراء 2088 فحصا.

وقالت الوزارة - في بيان لها مساء السبت - إن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 58 ألفا و563 إصابة منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020 .

ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد 58 ألفا و563 ، ووصل إجمالي حالات الشفاء 57 ألفا و246 شخصا، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 972 شخصا.