شكرا لقرائتكم خبر عن حيلة بسيطة.. تعرف على طريقة تغيير إرسال الصور في آيفون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يؤكد خبراء التقنية، أن هناك حيل وطرق كثيرة يجعلها البعض من مستخدمي هواتف آيفون بشأن التعامل مع الصور تتضمن استخدام إيماءة إصبع سرية لنسخ الصور ولصقها بسرعة.

ويتضمن إرسال صورة النقر فوق قائمة المشاركة والانتقال إلى قوائم آي فون الفرعية المختفة، ولكن هناك طرق أخرى ربما لا تعرفها كالتاليك.

1- افتح صورة يمكن أن تكون في متصفحك أو في تطبيق الصور.

2- اضغط بثلاثة أصابع معًا، وهذه في الواقع إيماءة غير معروفة لـ “نسخ” صورة.

3- انتقل بعد ذلك إلى التطبيق الذي تريد إرسال الصورة إليه مثل واتس أب.

4- اضغط على شريط الدردشة حيث تقوم عادةً بإدخال نص.

5- ثم باعد ثلاثة أصابع للخارج.

هذه هي الطريقة التي “تلصق” بها صورة أو نص بسرعة إذا كنت تفضل ذلك.