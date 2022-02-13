شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع أجواء شديدة البرودة: البسوا ولبسوا عيالكم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أجواء باردة إلى باردة جدا فجرًا، معتدلة نهار اليوم الأحد، بمشيئة الله على معظم مناطق المملكة.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “إن الحرارة المتوقعة على الشمالية تتراوح من 1 تحت صفر ؛ 6 درجات مئوية، والوسطى ونجران والمرتفعات من 4 ؛ 12 درجات مئوية، والمدينة والشرقية من ٦؛ 16 درجة مئوية، والغربية من 17؛ 25 درجة مئوية إلا أن يصرفها الله

وختم الحصيني بقوله موجها نصيحة للجميع: “البسوا ولبسوا عيالكم”.