- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع أجواء شديدة البرودة: البسوا ولبسوا عيالكم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أجواء باردة إلى باردة جدا فجرًا، معتدلة نهار اليوم الأحد، بمشيئة الله على معظم مناطق المملكة.
وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “إن الحرارة المتوقعة على الشمالية تتراوح من 1 تحت صفر ؛ 6 درجات مئوية، والوسطى ونجران والمرتفعات من 4 ؛ 12 درجات مئوية، والمدينة والشرقية من ٦؛ 16 درجة مئوية، والغربية من 17؛ 25 درجة مئوية إلا أن يصرفها الله
وختم الحصيني بقوله موجها نصيحة للجميع: “البسوا ولبسوا عيالكم”.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني» يتوقع أجواء شديدة البرودة: البسوا ولبسوا عيالكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.