شكرا لقرائتكم خبر عن حملة في المملكة لحذف سناب شات.. تباين ردود الأفعال ورسالة لـ«المشاهير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أطلق ناشطون في المملكة وسما على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “#حمله_لحذف_سناب_شات”؛ بهدف حذف تطبيق سناب شات في المملكة بسبب ما يبثه من أخلاق غير مرغوبة، فضلا عن استغلاله من قبل المشاهير.

وبحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي،‏ فإنه بسببه “ازدادت المشاكل وحالات الطلاق والخلاف بين الأقارب والأصدقاء والعائلة الواحدة”.

كما أشار آخرون إلى أن المشاهير يستغلون التطبيق لنشر محتويات مخالفة لعادات وتقاليد المجتمع؛ منتقدين المحتوى الذي ينشره المشاهير، ووصفوه “بالهابط ويؤدي إلى الانحلال”.

فيما اعتبر كثيرون “إن سناب شات يصنع فروقات وطبقيات ومقارنات وشحناء وبغضاء وحسد وحقد وغيرة داخل المجتمع الواحد” على حد قولهم.

وفي المقابل، دافع ناشطون عن التطبيق، وطالبوا بالرقابة على المحتوى الذي ينشر، مشيرين إلى أن سناب شات أصبح مصدر رزق البعض، وللمستخدم الحرية في اختيار المحتوى الذي يريد متابعته.

ومؤخرا؛ تعرّض تطبيق “سناب شات” لعطل مفاجئ، مما تسبّب في وقف خدماته في المملكة، وشكا مستخدمو التطبيق من توقف القدرة على التحميل والتحديث والاتصال بالبرنامج.

وسناب شات؛ هو تطبيق الخليج 365 اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة، ويمكن للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين.

ويحظى تطبيق سناب شات برواج كبير في المملكة، ويعتبر واحدا من أهم وسائل الترويج للمنتجات؛ ويمنح التطبيق المستخدمين مهلة زمنية لعرض لقطاتهم.